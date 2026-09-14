Kahramanmaraş’ta yaz sıcaklarının etkisi yavaş yavaş azalıyor. Meteorolojik tahminlere göre kentte önümüzdeki 5 gün boyunca sıcaklıklarda kademeli düşüş yaşanacak. Hafta başında 34 derece seviyesinde ölçülmesi beklenen en yüksek sıcaklığın, cuma günü 29 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.

Hafta 34 dereceyle başlayacak

14 Eylül Pazartesi günü Kahramanmaraş’ta havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklığın en düşük 20, en yüksek 34 derece olması tahmin ediliyor. Nem oranının ise yüzde 32 ile 86 arasında değişmesi bekleniyor.

15 Eylül Salı günü sıcaklık 33 dereceye düşerken, gece saatlerinde termometrelerin 20 dereceyi göstermesi bekleniyor. Nem oranında ise artış görülecek.

Sıcaklıklar 31 dereceye gerileyecek

16 Eylül Çarşamba günü kent genelinde sıcaklıkların biraz daha düşmesi bekleniyor. Tahminlere göre en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Gece ise sıcaklık 20 derece civarında seyredecek.

17 Eylül Perşembe günü de benzer hava koşullarının etkili olması beklenirken, sıcaklığın 19 ila 31 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Cuma günü yağış ihtimali

18 Eylül Cuma günü ise Kahramanmaraş’ta hava durumunda değişiklik öne çıkıyor. Tahminlerde gök gürültülü sağanak ihtimali bulunurken, sıcaklığın 29 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Gece sıcaklığının ise 19 derece civarında olması öngörülüyor.

Hafta boyunca rüzgar hızının saatte 12-14 kilometre arasında seyretmesi beklenirken, özellikle cuma günü dışarıda plan yapacak vatandaşların güncel hava tahminlerini takip etmesi önem taşıyor.

Kahramanmaraş 5 günlük hava durumu