Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde yıkılan ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'na ilişkin davada kritik bir hukuki süreci sonuçlandırdı. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 10 Eylül tarihli duruşmasında haklarında hükmen tahliye kararı verilen sanıklar M.P. ve S.K. için Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı katılan vekillerinin yaptığı itirazlar üst mahkeme tarafından incelendi.

Dosyayı ele alan 5. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Cumhuriyet savcısının sanıkların tutuklanması yönündeki yazılı mütalaasına rağmen, sanıklara verilen ceza miktarlarını, tutuklu kaldıkları süreyi ve tutuklamanın bir tedbir niteliğinde olmasını göz önünde bulundurdu. Heyet, tutuklama tedbiriyle beklenilen yasal faydanın mevcut aşamada adli kontrol tedbirleriyle de sağlanabileceği kanaatine vararak itirazları oy birliğiyle ve kesin olarak reddetti. Dosya, gereği için 4. Ağır Ceza Mahkemesine iade edildi.

Davanın Geçmişi ve Verilen Cezalar

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki asrın felaketinde, Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan Ezgi Apartmanı yerle bir olmuş, olayda 35 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan facianın ardından hazırlanan iddianame çerçevesinde toplam 11 sanık yargılanmaya başlamıştı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklar S.K. ve M.P.'yi "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Heyet, sanıkların yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün karakola imza verme şeklindeki adli kontrol şartlarıyla tahliyelerine karar vermişti. Son yapılan hukuki inceleme ile bu tahliye kararı hukuken geçerliliğini korumuş oldu.