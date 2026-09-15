Kahramanmaraş genelinde vatandaşların daha güvenli, konforlu ve kesintisiz bir ulaşım imkanına kavuşması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, asfalt yatırımlarına hız kazandırdı. Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütülen projelerle, ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklar modern bir görünüme kavuşturuluyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, altyapı işlemleri tamamen bitirilen Onikişubat ilçesindeki Kâtip Çelebi Caddesi sıcak asfaltla yenileniyor. Yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundaki bu önemli güzergahta gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde yol yüzeyleri çok daha dayanıklı ve kullanışlı bir yapıya kavuşuyor.

Sırada 15’inci Sokak ve Mercimektepe Caddesi Var

Kâtip Çelebi Caddesi’ndeki çalışmaların tamamlanmasının hemen ardından ekipler durmaksızın yeni rotalara geçecek. Planlanan program dahilinde Abdülhamit Han Mahallesi sınırlarında yer alan ve aynı güzerga Güzergâh üzerinde bulunan 15’inci Sokak ile Mercimektepe Caddesi de sıcak asfaltla kaplanacak.

Bu kritik noktalarda gerçekleştirilecek yenileme çalışmalarıyla bölgedeki ulaşım kalitesinin üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Yapılan yatırımlar sayesinde sürücüler için çok daha güvenli bir sürüş ortamı oluşurken; deformasyonlar, sarsıntılar ve yol kaynaklı olumsuzluklar tarihe karışacak. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kent genelindeki yol yapım ve bakım faaliyetlerinin planlanan program çerçevesinde kararlılıkla devam edeceği bildirildi.