Maç Detayları ve Yayın Bilgileri

Türkiye Basketbol 1. Ligi kapsamında sahne alacak mücadelede Kahramanmaraş İstiklal, güçlü rakibi TED Kolejliler ile karşı karşıya gelecek. Spora ve basketbola gönül verenlerin ilgiyle takip edeceği karşılaşmanın detayları şu şekilde:

Tarih: 19 Eylül 2026 Cumartesi

Saat: 18.00 (TSİ)

Salon: Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu / Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ta Kazada Ağır Yaralanan 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti! İçeriği Görüntüle

Yayın Kanalı: TBF TV YouTube Kanalı (Canlı ve şifresiz)

Kendi taraftarı önünde galibiyet hedefleyen Kahramanmaraş İstiklal, parkeden zaferle ayrılmak için parkeye çıkacak. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen basketbolseverler, karşılaşmayı TBF TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilecekler.