6 Şubat 2023 depremlerinde büyük bir yıkım yaşayan Kahramanmaraş'ta, şehrin hafızasını ve manevi kimliğini temsil eden tarihi yapılar titizlikle ayağa kaldırılıyor. Depremin izlerinin silinmesi ve şehrin kültürel mirasının korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yüz güldüren bir gelişme yaşandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı restorasyon ve ihya çalışmaları nihayet tamamlandı. Şehrin en önemli dini ve kültürel mirasları arasında yer alan Acemli Camii, Bektutiye Camii, Hacı Veli Bey Camii, Saraçhane Camii ve Şekerli Camii, deprem öncesindeki görkemli ve tarihi dokularına kavuşarak yeniden ibadete hazır hale getirildi.

Toplu Açılış Töreni Acemli Camii'nde Gerçekleştirilecek

Kahramanmaraş'ın yeniden ayağa kalkma sürecinin en önemli adımlarından biri olacak olan toplu açılış programı, geniş bir katılımla gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un teşrifleriyle düzenlenecek olan dev açılış programının adresi ise Onikişubat Şehit Evliya Mahallesi’nde bulunan Acemli Camii olacak.

Tarihi açılış, 16 Eylül Çarşamba günü saat 12.34’te, öğle namazı vaktinde başlayacak. Aynı anda 5 tarihi ibadethanenin kapılarını yeniden cemaatine açacak olması, şehirde büyük bir manevi heyecan ve mutluluk yaratmış durumda. Yetkililer, bu anlamlı ve tarihi günde tüm Kahramanmaraş halkını Acemli Camii'nde gerçekleştirilecek toplu açılış programına davet etti.

Şehrin Manevi Hafızası Yeniden Canlanıyor

Kahramanmaraş'ın silüetini ve tarihi dokusunu tamamlayan bu beş caminin yeniden ibadete açılması, deprem sonrasında hayatın tüm yönleriyle normale dönmesi adına büyük bir simge taşıyor. Aslına uygun olarak restore edilen yapılar, sadece birer ibadethane değil, aynı zamanda kentin geçmişi ile geleceği arasındaki en güçlü köprülerden biri olma özelliğini sürdürüyor.