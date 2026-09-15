Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından şehre kazandırılan ve binlerce vatandaşı bir araya getiren Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, coşku dolu etkinlikleriyle tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin üçüncü konser akşamında sahne, yeni nesil Türkçe rap müziğin en popüler isimlerinden Sefo'nun oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde kurulan dev sahneyi dolduran müzikseverler, akşamın ilk dakikalarından itibaren büyük bir heyecan yaşadı. Rap ve pop müzik harmanından oluşan zengin repertuvarını dinleyicileriyle buluşturan sanatçı, konser boyunca temposunu bir an olsun düşürmedi.

Sevilen Şarkılar Hep Bir Ağızdan Seslendirildi

Kendine özgü tarzı ve enerjik sahne performansıyla göz dolduran Sefo, aralarında dillerden düşmeyen "Veda Saati" gibi hit parçalarını Kahramanmaraşlı hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Binlerce kişinin coşkuyla eşlik ettiği şarkılar, fuar merkezinde unutulmaz anların yaşanmasına neden oldu. Performansıyla festivalin üçüncü gününe damga vuran sanatçı, Kahramanmaraşlılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Festival Heyecanı 20 Eylül'e Kadar Sürecek

Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali kapsamında, ilerleyen günlerde de farklı müzik türlerinden birbirinden ünlü isimler ana sahnede dinleyicilerle buluşmaya devam edecek. Yalnızca konserlerle sınırlı kalmayan festival; sergiler, atölyeler, söyleşiler ve rengarenk çocuk etkinlikleriyle 20 Eylül'e kadar kentin farklı noktalarında hayatı renklendirecek.

Etkinlik programına ve detaylı festival takvimine Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) veya @turkiye_kulturyolu Instagram hesabı üzerinden kolayca ulaşılabiliyor.