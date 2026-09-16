Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, kentin sanat ve kültür hayatına damga vurmaya devam ediyor. Bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda-Opera Anadolu'da" adlı etkinlik, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Anadolu'nun köklü kültürel mirasını evrensel bir dille harmanlayan gösteri, salonu dolduran sanatseverlere adeta büyüleyici bir yolculuk sundu.

7 Bölge, 7 Ozan, 7 Türkü ile Eşsiz Bir Harman

Anadolu Opera Derneği Başkanı ve soprano Ceylan Mira Balcı'nın koordinatörlüğünde ve solistliğinde hayata geçirilen proje, "7 Bölge, 7 Ozan, 7 Türkü" konseptiyle sahneye taşındı. Etkinlikte, Anadolu'nun dört bir yanından gelen türkülerin doğuş hikayeleri ve derin kültürel anlamları izleyicilerle paylaşıldı.

Geleneksel halk ozanlarının eserlerinin opera sanatının incelikleriyle yeniden hayat bulduğu gecede, dinleyiciler hem duygusal anlar yaşadı hem de Anadolu'nun zengin kültür mozaiğini yakından deneyimleme fırsatı buldu.

"Gençlerimize Kültürel Mirasımızı Aşılıyoruz"

Etkinlik sonrasında Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan soprano Ceylan Mira Balcı, Kahramanmaraş'ta sanatseverlerle buluşmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Projenin temel amacının çocuklara ve gençlere köklü mirası aktarmak olduğunu vurgulayan Balcı, şu ifadeleri kullandı:

"Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda-Opera Anadolu'da" sloganıyla yola çıktık. 7 bölge, 7 ozan, 7 türkü konseptiyle çocuklarımızın ve gençlerimizin yüreklerine türkülerimizi, kültürel mirasımızı aşılamak için şarkılar, türküler söylüyoruz. Bunu opera sanatıyla birleştiriyoruz. Bizi destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne çok teşekkür ediyoruz.

Balcı, seçtikleri eserlerin sözlerine büyük bir özen gösterdiklerini ve gösterinin gittikleri her şehirde büyük bir hayranlıkla karşılandığını sözlerine ekledi.

Festival Coşkusu 20 Eylül'e Kadar Sürecek

Kahramanmaraş'ın kültürel dokusunu ve sanat potansiyelini gözler önüne seren Kültür Yolu Festivali kapsamındaki etkinlikler, kentin farklı noktalarında tüm hızıyla devam ediyor. Şehirde büyük bir heyecana sahne olan festival etkinlikleri, 20 Eylül tarihinde sona erecek. Sanatseverlerin bu benzersiz deneyimi kaçırmamak için programı yakından takip etmesi öneriliyor.