Mevsimin gelmesiyle birlikte alıç, tezgâhlardaki yerini almaya başladı. Kalp ve damar sağlığına faydalı olduğu belirtilen alıç, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Ancak sezonun ilk günlerinde yüksek seyreden fiyatlar, talebi de etkiliyor.

İlk hasadın başlamasıyla birlikte alıçın kilogram fiyatı, meyvenin iriliğine göre 500 ila 700 lira arasında değişiyor. Yüksek fiyatlara rağmen doğal bir besin olarak tüketilen alıca vatandaşların ilgisi sürüyor.

Hasadın ilerleyen haftalarda artmasıyla birlikte ürün miktarının çoğalması ve fiyatların 300-400 lira bandına gerilemesi bekleniyor.

Doğal bir besin olarak tüketilen alıçın kalp ve damar sağlığı açısından faydalı olduğu belirtiliyor. Mevsimlik olarak tezgâhlarda yerini alan meyve, hem lezzeti hem de bilinen faydaları nedeniyle vatandaşların ilgisini çekiyor.

Uzmanlar, alıç gibi meyvelerin dengeli ve çeşitli bir beslenme düzeni içerisinde tüketilebileceğini belirtiyor.