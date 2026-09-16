Kahramanmaraş, 6 Şubat depremlerinin izlerini silerken bir yandan da kentin köklü tarihini ve kültürel mirasini geleceğe taşımak için dev adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesindeki tarihi varlıkların yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik kritik bir zirveye imza attı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda Kritik Zirve

Kahramanmaraş'taki temaslarını aralıksız sürdüren Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KMTSO) gerçekleştirilen "Deprem Bölgesinde İhya Edilen Eserlerin Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Geniş katılımla gerçekleştirilen programa; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, bölge milletvekilleri, depremden etkilenen illerin valileri, belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri katılım sağladı. Toplantı, bölgenin ortak kültürel hafızasını koruma adına önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Tarihi Eserler Titizlikle Restore Ediliyor

Programda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, asrın felaketinden etkilenen illerdeki tarihi ve kültürel varlıkların son durumunu değerlendirdi. Deprem nedeniyle büyük hasar gören tescilli yapılar, camiler, müzeler ve sivil mimari örneklerinin ihyası için yürütülen çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü vurgulayan Ersoy, projelerin büyük bir titizlikle yürütüldüğünün altını çizdi.

6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ta kültürel mirasın korunması ve yeniden ayağa kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Ersoy, Kahramanmaraş Kalesi’nin yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların tamamlandığını ve çalışmaların ziyaretçi merkezi ve çevre düzenlemesini de kapsadığını belirtti.

Kurtuluş Mahallesi’nde çalışmaların sürdüğünü kaydeden Ersoy, Germenika Antik Kenti ve Belediye Çarşısı'na ilişkin koruma ve ziyaret odaklı projelerin de devam ettiğini söyledi.

Deprem Bölgesine 12 Milyar Liradan Fazla Kaynak

Deprem bölgesinde kültürel mirasın korunması amacıyla bugüne kadar 12 milyar 265 milyon liradan fazla kaynak aktarıldığını belirten Ersoy, bu kapsamda 79 işin tamamlandığını açıkladı.

Ersoy ayrıca, Kahramanmaraş’ta 678 vakıf kültür varlığının incelendiğini kaydetti.

Kahramanmaraş'ın Kültürel Mirası Korunuyor

Bakan Ersoy’un Kahramanmaraş temasları kapsamında gerçekleştirdiği ziyaret ve incelemelerde, deprem sonrası kültürel mirasın yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalar ile kentte devam eden kültür ve turizm yatırımları ele alındı.

Kentin turizm potansiyelini artırmak ve tarihi dokuyu eski görkemine kavuşturmak amacıyla yürütülen bu kapsamlı projeler, yerel halk ve tarih severler tarafından büyük bir memnuniyetle takip ediliyor.