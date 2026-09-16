Gayrimenkul yatırımı yapmak ya da kendi mülkünün sahibi olmak isteyenler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dev bir hamle geldi. Türkiye genelinde tam 47 ilde yer alan 405 arsa, açık artırma usulüyle yeni sahiplerini bekliyor. Kahramanmaraşlı yatırımcıların ve yerel halkın da yakından takip ettiği dev satış dalgasında, başlangıç fiyatları dikkat çeken seviyelerde tutuldu.

Kahramanmaraş Dahil 47 İlde Dev Satış

Öngörülen toplam satış bedeli 10 milyar 780 milyon 468 bin 297 lira olan, yaklaşık 1 milyon 767 bin 982 metrekare büyüklüğündeki arsalar geniş bir coğrafyayı kapsıyor.

Listede yer alan 47 il arasında Kahramanmaraş başta olmak üzere Adana, Adıyaman, Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Hatay, Malatya ve Trabzon gibi stratejik şehirler bulunuyor. Konut, ticaret, sanayi, turizm ve tarım gibi pek çok farklı nitelikteki taşınmaz yatırımcılara sunuluyor.

Detaylar: www.emlakmuzayede.com.tr

Ödeme Kolaylığı: %25 Peşinat, 48 Ay Vade veya Peşin İndirimi

Yatırımcılara bütçe dostu ödeme modelleri sağlanıyor:

Esnek Vade İmkanı: Alıcılar, konut, ticaret, sanayi veya depolama alanı niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade avantajıyla sahip olabilecek.

Peşin Ödeyenlere İndirim: Peşin satışa sunulan bazı taşınmazlarda ise yatırımcılara yüzde 15 indirim fırsatı tanınıyor.

Açık Artırma Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Merakla beklenen dev arsa ihalesi 29-30 Eylül tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyen Kahramanmaraşlı yatırımcılar ve vatandaşlar iki farklı yöntem izleyebilecek:

Satışa ilişkin merak edilen tüm detaylara resmi internet adresleri olan "www.toki.gov.tr" ve "www.emlakmuzayede.com.tr" sitelerinden ya da (0212) 608 15 00 numaralı hat üzerinden ulaşılabiliyor.