Türkiye'nin farklı şehirlerinde motosiklet kültürünü yaşatmak amacıyla yıl boyunca düzenlenen Quick Sigorta Motofest maratonu, muhteşem bir organizasyonla Kahramanmaraş'ta final yapdı. Türkchopper Kahramanmaraş Motosiklet Kulübü organizasyonu ve Onikişubat Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival, şehre unutulmaz bir hareketlilik kattı.

Uluslararası Katılım ve 5 Bin Kilometrelik Yolculuk

EXPO Fuar Alanı'nda düzenlenen dev buluşma, Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra uluslararası alanda da büyük yankı uyandırdı. İngiltere, Almanya ve Azerbaycan gibi ülkelerden gelen motosiklet tutkunlarının yer aldığı organizasyonda, festivale katılabilmek için yaklaşık 5 bin kilometre yol kateden sürücüler dikkat çekti.

Festival boyunca renkli görüntülere sahne olan etkinlikler arasında şunlar yer aldı:

Nefes kesen motosiklet gösterileri ve çeşitli yarışmalar,

Kent dışından gelen katılımcılar için kurulan geniş kamp alanı,

Ziyaretçilerin akın ettiği renkli marka stantları ve konserler.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pembe Barbie konseptli özel motosikletiyle yarışmaya katılan bir sürücünün birinciliği göğüslemesi renkli anlara sahne oldu. Kahramanmaraş'ta Tarihi Yapılar Ayağa Kalkıyor: Bakan Ersoy'dan Önemli Açıklamalar İçeriği Görüntüle

Başkan Hanifi Toptaş: "Sosyal Hayatın Güçlenmesine Katkı Sağlıyor"

Festival alanını ziyaret ederek motosikletseverler ve organizasyon ekibiyle bir araya gelen Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, etkinliğin Kahramanmaraş'ın tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Deprem sonrasında kentin fiziksel yeniden yapılanmasının yanı sıra sosyal hayatın canlandırılmasının da kritik olduğunu vurgulayan Başkan Toptaş, "Kültür, sanat, spor ve bu tarz festival organizasyonları şehrimizin moralini yükseltiyor. Motofest'in gelecek yıllarda da sürdürülerek geleneksel hale gelmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Quick Sigorta'dan Kahramanmaraş Finaline Tam Not

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, yıl boyunca Anadolu'nun farklı coğrafyalarında motosiklet kulüpleri ve kullanıcılarla bir araya geldiklerini hatırlattı. Kahramanmaraş'taki finalin atmosferine dikkat çeken Özsoy, şunları kaydetti:

"Burada festivalin kentin sosyal hayatına kattığı enerjiyi de çok net hissediyoruz. Bir sezon boyunca yollar bizi aynı tutkunun etrafında buluşturdu ve Kahramanmaraş da bu uzun motofest maratonuna çok güçlü bir final oldu. Seneye yine dopdolu bir festival programıyla motosiklet tutkunları ile buluşmaya devam edeceğiz"