Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve tüm ilçelerde başlattığı kapsamlı altyapı ve asfalt seferberliğiyle kentin ulaşım ağını güçlendirmeyi sürdürüyor. Başkan Fırat Görgel’in öncülüğünde yürütülen projeler kapsamında, vatandaşların daha güvenli, konforlu ve kesintisiz seyahat edebilmesi için kritik güzergâhlar sırasıyla yenileniyor.

Şehir genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdüren ekiplerin bu kez adresi Afşin oldu. Deprem sürecinin ardından bölgede yoğunlaşan altyapı ve inşaat faaliyetleri sebebiyle yıpranan ve deforme olan Atlas Caddesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından modern bir görünüme kavuşturuluyor.

1,5 Kilometrelik Arter Sıcak Asfalta Kavuşuyor

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, bölge sakinleri ve sürücüler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Yenilenen Güzergâh: Yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundaki Atlas Caddesi, zaman içerisinde oluşan bozulmalardan arındırılarak baştan sona sıcak asfaltla kaplanıyor.

Artan Sürüş Konforu: Gerçekleştirilen bu kapsamlı yenileme çalışmasıyla birlikte caddenin sürüş konforu en üst seviyeye çıkarılırken, yaya ve araç trafiği güvenliği de önemli ölçüde güvence altına alınıyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Afşin, deprem izlerini silen modern ve konforlu bir ulaşım aksına daha kavuşmuş olacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin her köşesinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.