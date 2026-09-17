Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü dev altyapı ve asfalt seferberliğiyle kentin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Başkan Fırat Görgel’in öncülüğünde hayata geçirilen projeler kapsamında, şehrin dört bir yanında ulaşım kalitesi artırılıyor.

1 Kilometrelik Arterde Sıcak Asfalt

Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi sınırlarında yer alan Alpaslan Caddesi, altyapı çalışmaları sebebiyle yaşanan deformasyonların ardından kapsamlı bir dönüşüm sürecine girdi. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki stratejik arter, hem yaya hem de araç trafiği açısından daha güvenli ve konforlu bir yapıya kavuşturuluyor.

Çalışmaların ilk etabında caddenin çift yönlü yürüyüş yolları tamamen elden geçirilerek modernize edildi. Yaya güvenliğinin ön planda tutulduğu bu aşamanın ardından, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri hızla sıcak asfalt serimine geçti. Günlerce süren yoğun ve titiz mesai sonucunda sıcak asfalt çalışmalarında sona yaklaşılırken, caddenin sürücülere sunduğu konfor şimdiden dikkat çekmeye başladı.

Modern Aydınlatma ile Gece Güvenliği Sağlanacak

Alpaslan Caddesi’ndeki yenilikler yalnızca yol ve yürüyüş yollarıyla sınırlı kalmıyor. Projenin planlanan ikinci etabında, caddenin mevcut aydınlatma altyapısı da baştan aşağı yenilenecek.

Daha Aydınlık Bir Çevre: Modern aydınlatma direkleri ve armatürlerle donatılacak cadde, gece saatlerinde hem sürücüler hem de yayalar için maksimum görüş güvenliğine kavuşacak.

Son Kat Asfalt: Aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından caddede son kat asfalt serimi gerçekleştirilerek proje taçlandırılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin attığı bu adımlar sayesinde bölge sakinleri uzun süredir bekledikleri modern, güvenli ve estetik bir caddeye kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kahramanmaraş'ta yapılan bu yol ve altyapı çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Şehrinizde öncelikli olarak yenilenmesini istediğiniz başka bir cadde var mı?