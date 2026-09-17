Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinden en uzak kırsal mahallelere kadar sürdürdüğü yol ve altyapı yatırımlarıyla vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Başkan Fırat Görgel’in öncülüğünde yürütülen kapsamlı asfalt ve genişletme seferberliği kapsamında, Göksun ilçesinde kritik bir güzergâh daha modern standartlara kavuşturuldu.

Şehir genelindeki ulaşım kalitesini artırmak için aralıksız mesai harcayan ekiplerin bu kez adresi Göksun kırsalı oldu. Yiricek Mahallesi’ni Kaleboyu Grup Yolu’na ve oradan da Göksun ilçe merkezine bağlayan yaklaşık 2,5 kilometrelik stratejik arterde başlatılan çalışmalar başarıyla tamamlandı.

Yol Genişliği 4 Metreden 7 Metreye Çıkarıldı

Bölge halkının uzun süredir yaşadığı ulaşım sıkıntılarını ortadan kaldırmak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ekipleri, öncelikle yolun fiziki yapısını iyileştirdi.

Genişletilmiş Güzergâh: Daha önce yalnızca yaklaşık 4 metre genişliğe sahip olan ve iki aracın yan yana geçişinde büyük zorluklar yaşanan yol, gerçekleştirilen çalışmalarla 7 metreye çıkarıldı.

Çift Kat Sathi Kapılama: Yol genişletme çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından güzergâh çift kat sathi asfalt ile kaplanarak hem sürücüler hem de yayalar için güvenli ve konforlu bir yapıya büründürüldü.

4 Mahalle ve 15 Mezranın Ulaşımı Rahatladı

Gerçekleştirilen bu dev yatırım, sadece Yiricek Mahallesi sakinlerinin değil, çevredeki pek çok yerleşim yerinin de hayatını kolaylaştırdı. Yapılan çalışmalar sayesinde;

Yiricek Mahallesi

Sırmalı Mahallesi

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Hacıkodal Mahallesi ve bu mahallelere bağlı yaklaşık 15 mezra, Göksun ilçe merkeziyle çok daha güvenli ve hızlı bir bağlantıya kavuştu.

Mahalle Muhtarından Başkan Fırat Görgel'e Teşekkür

Yolun eski halinden duydukları memnuniyetsizliği ve yapılan çalışmanın önemini dile getiren Yiricek Mahalle Muhtarı Hikmet Peltek, duyduğu mutluluğu şu sözlerle paylaştı:

"Yolumuz çok dardı, 2 araç yan yana geçemiyordu. Büyükşehir Belediyemiz ilk önce yolumuzu genişletti, şimdi de asfaltladı. Fırat Görgel Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım güvenliğini artırmaya ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik projelerine kararlılıkla devam edeceğini belirtti.