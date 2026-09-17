Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin araç bayilerinden filo üzerinden uygun fiyatlı sıfır araç temin etme vaadiyle araç almak isteyenlerden ve yatırımcılardan para topladığı belirlendi.

Soruşturma dosyasına göre, 2025 yılı başlarından itibaren ödemeleri yapılan bazı araçların sahte proforma faturalar ve dekontlar kullanılarak teslim edilmediği tespit edildi. Olayla ilgili toplam 14 kişinin müşteki olarak başvuruda bulunduğu bildirildi.

İstanbul ve Kayseri’de eş zamanlı operasyon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 Eylül 2026 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olmak üzere İstanbul ve Kayseri’de eş zamanlı adli arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar kasası, araç ruhsatı, noter satış belgesi ve çeşitli dokümanların yanı sıra 64 bin lira nakit para ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin toplam 6 milyar 295 milyon 698 bin 271 lira 88 kuruş işlem hacminin bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerle bağlantılı şirketlere ait yaklaşık 145 milyon lira değerindeki 14 araç, 5 konut ve toplam 77 milyon metrekare tarla hissesi hakkında el koyma kararı alındı.

Ayrıca 6 gerçek kişi ile 2 tüzel kişiye ait banka ve elektronik/sanal para hesaplarına da el koyma ve bloke kararı uygulandı.

Operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü bildirildi.