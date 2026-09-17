Kahramanmaraş genelinde 17 Eylül 2026 Perşembe günü parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, öğleden sonra özellikle kuzey ve batı kesimlerde bulutluluk oranı artıyor. Gün boyunca sıcaklıklarda hafif bir azalma hissedilmesi bekleniyor.

Yerel Sağanak Yağış Uyarısı

Öğle saatlerinden sonra ile akşam saatleri arasında dar alanlı ve kısa süreli yerel gök gürültülü sağanak geçişleri beklenen bölgeler şu şekilde sıralandı:

Andırın ve Göksun ilçeleri,

Sır Barajı çevresi,

Türkoğlu ilçesinin Kaledibi ve Murat Çakıroğlu mahalleleri,

Düldül Dağı çevresi.

Meteorolojik yetkililer, bu yağışların dar alanlı olabileceğini belirterek vatandaşların ve sürücülerin tedbirli olmasını istedi.

İlçelere Göre Sıcaklık Dağılımı

İlimiz genelinde rüzgarın güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Berit Dağı çevresinde ise biraz daha sert esmesi bekleniyor. Gündüz saatlerinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle:

Merkez ve Güney İlçeler (Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık): 32 - 33°C civarında

Kuzey İlçeler (Göksun, Nurhak): 26 - 28°C arasında

Diğer İlçeler (Afşin, Elbistan, Çağlayancerit, Ekinözü): 28 - 30°C arasında

Andırın: 26°C civarında

Orman Yangını Riskine Karşı Uyarı

Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar ve rüzgarın etkisiyle birlikte, ilimiz genelinde orman yangını riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmaya devam edilmesi gerektiği vurgulandı. Yetkililer, doğada ve mesire alanlarında dikkatli hareket edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.