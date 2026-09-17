UNESCO tarafından “Edebiyat Şehri” unvanına layık görülen Kahramanmaraş, köklü edebiyat birikimini yeni nesillere aktarmak ve bölgedeki kültürel hayatı yeniden canlandırmak amacıyla çok önemli bir projeye imza atıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin edebiyatla bütünleşen kimliğini güçlendirecek projeler kapsamında, deprem bölgesindeki illere özel olarak planlanan “Genç Yazarlar Destek Programı” çerçevesinde dev bir Yazarlık Kampı düzenliyor.

Bu özel program, edebiyata ilgi duyan gençlerin usta isimlerin eşsiz deneyimlerinden faydalanmasını ve edebi üretimlerini bir üst seviyeye taşımasını hedefliyor.

12 Usta Yazar Gençlerle Bir Araya Gelecek

19-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kamp, 6 gece ve 7 gün boyunca dolu dolu bir içerikle katılımcılarını ağırlayacak. Genç yazarlar bu süreçte edebî yeteneklerini geliştirme ve farklı yazın deneyimleriyle tanışma fırsatı bulacak.

Yazarlık Kampı'nda gençlerle buluşacak 12 usta yazar ise şu isimlerden oluşuyor:

Aykut Ertuğrul

Güray Süngü

Mustafa Köneçoğlu

Ömer Erdem

Yasin Mortaş

Tarık Tufan

Selim Somuncu

Yusuf Genç

İnci Okumuş

Celal Fedai

Mehmet Cemil

Ramazan Avcı

Alanlarında önemli çalışmalara imza atmış bu değerli isimler, kamp boyunca birikimlerini ve tecrübelerini genç katılımcılarla paylaşacak.

Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül Çarşamba

Deprem bölgesi şehirlerindeki genç yazar adaylarının büyük ilgi göstermesi beklenen kampa katılmak isteyenler, başvurularını çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecek.

Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül Çarşamba

Başvuru Adresi: Başvurular, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Resmi İnternet Sitesi yer alan başvuru formu üzerinden alınıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde hayata geçirilen bu anlamlı kamp, deprem bölgesindeki gençlerin sanat ve edebiyat yoluyla iyileşme süreçlerine de büyük katkı sunacak.