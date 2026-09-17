Türkiye’nin farklı şehirlerinden genç şair adaylarını bir araya getiren Şiir Okuma Yarışması Türkiye Finali, Kahramanmaraş’ta düzenlendi.

Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamında gerçekleştirilen organizasyona Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ev sahipliği yaptı. Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen finalde, bölgesel ve önceki etapları geçerek finale yükselen gençler sahneye çıktı.

Finalist gençler, belirledikleri şiirleri jüri ve davetlilerin karşısında kendi yorumlarıyla seslendirdi. Şiirlerin farklı üsluplarla yorumlandığı programda gençlerin sahne performansları ilgiyle takip edildi.

Gençler şiirlerini sahnede seslendirdi

Türkiye’nin farklı bölgelerinden Kahramanmaraş’a gelen finalistler, edebiyat eserlerini kendi yorumlarıyla izleyicilerle buluşturdu.

Yarışma, gençlerin şiir ve edebiyata olan ilgilerini ortaya koymalarının yanı sıra sahne deneyimi kazanmalarına da imkan sağladı. Farklı şehirlerden gelen yarışmacılar, organizasyon sayesinde birbirleriyle tanışarak deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu.

Programa Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, Daire Başkanı İsmail Çakıroğlu, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Koray Güven, Başsavcı Vekili Muhammet Numan Ergün, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ile şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç katıldı.

Dereceye girenler belli oldu

Final yarışmasında Çorum’dan Esmanur Çancılar ile Balıkesir’den Yağız Gürsu birinciliği elde etti.

Muş’tan Mehmet Can Derin ve Kahramanmaraş’tan Tamer Sarıöz ikinci olurken, Isparta’dan Shabnam Feyzili ile Kars’tan Aleyna Kurtbaş üçüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren gençlere çeşitli ödüller takdim edildi. Birincilerden Esmanur Çancılar yurt dışı ödülüne, Yağız Gürsu ise Mostar dizüstü bilgisayar ödülüne layık görüldü.

İkinci olan Mehmet Can Derin ve Tamer Sarıöz tablet bilgisayar, üçüncülüğü elde eden Shabnam Feyzili ile Aleyna Kurtbaş ise akıllı saat ödülü kazandı.

Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen Türkiye finaliyle gençlerin şiir ve edebiyat alanındaki yeteneklerini sergilediği yarışmanın final etabı tamamlandı.