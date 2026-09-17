Türk futbolunun heyecanla takip edilen karşılaşmalarından biri futbolseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor ile Sakaryaspor, sahnede galibiyet için ter dökecek. Maçın gününe, saatine ve yayıncı kuruluşuna ilişkin tüm detaylar netleşti.

Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen ve stadyum tribünleri dışında ekran başında yerini alacak olan taraftarlar, "Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Zorlu mücadele, 20 Eylül Pazar günü saat 15.00'te başlayacak.

Tivibu Spor 1 Ekranlarından Canlı Yayınlanacak

İki iddialı takımın karşı karşıya geleceği bu önemli 90 dakika, futbol severler için naklen ekrana taşınacak. Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor - Sakaryaspor maçı, Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Sezonun en kritik haftalarından birinde oynanacak bu mücadele öncesinde takımların son hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, futbol seyircileri şimdiden ekran başındaki yerini almak için saat saymaya başladı. 20 Eylül Pazar günü saat 15.00'te başlayacak olan bu büyük heyecanı Tivibu Spor 1 ortaklığıyla kesintisiz takip edebilirsiniz.