Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde şehirde büyük bir coşkuyla devam eden Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, kültür, sanat ve eğlenceyi buluşturmaya devam ediyor. Festivalin beşinci konser akşamı, Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Derya Uluğ'un enerjik performansıyla adeta unutulmazlar arasına girdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’ni tıklım tıklım dolduran binlerce müziksever, konser alanında dev bir koroya dönüştü. Sanatçının seslendirdiği hit parçalara hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar, festivalin en coşkulu akşamlarından birini yaşadı.

Telefonların Işıklarıyla Görsel Şölen Oluştu

Gecenin en dikkat çekici ve romantik anlarından biri ise katılımcıların telefonlarının ışıklarını açarak oluşturduğu büyüleyici görüntü oldu. Binlerce ışığın aynı anda yanmasıyla fuar merkezinde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

Sahne performansıyla izleyicilerden tam not alan Derya Uluğ, aralarında dillerden düşmeyen “Şımarık” ve “Hani” gibi popüler şarkılarının da yer aldığı zengin repertuvarını Kahramanmaraşlı hayranlarıyla buluşturdu. Sanatçının yüksek enerjisi, müzikseverlerin coşkusuyla birleşince festival alanında adeta yer yerinden oynadı.

Festival 20 Eylül'e Kadar Sürecek

Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali'nin ana sahnesi, festival boyunca farklı müzik türlerinden pek çok değerli sanatçıyı ağırlamaya devam edecek. Konserlerin yanı sıra; sergiler, atölyeler, söyleşiler ve renkli çocuk etkinlikleri, 20 Eylül'e kadar kentin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşmayı sürdürecek.