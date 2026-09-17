Kahramanmaraş’ta eğitim ve manevi değerlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürerken, gençlerin başarısı şehirde büyük bir gurur vesilesi oldu. Hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin, Kur’an-ı Kerim’i, sünneti ve temel İslami ilimleri daha nitelikli biçimde kavraması amacıyla yürütülen “Kur’an’ı Anlama ve İslami İlimler” projesi meyvelerini vermeye başladı.

15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen dört yıllık zorlu ve disiplinli Arapça ağırlıklı eğitim sürecini başarıyla geride bırakan 70 öğrenci için görkemli bir mezuniyet programı düzenlendi. Hem öğrencilerin hem de ailelerinin duygusal ve gururlu anlar yaşadığı tören, protokolün yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Protokol Gençlerin Sevincini Paylaştı

Eğitim camiası ve ailelerin bir araya geldiği anlamlı programa; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller ile çok sayıda öğrenci ve aile katıldı.

Törende konuşma yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, gençlerin elde ettiği başarının şehrin manevi ve kültürel geleceği açısından büyük bir değer taşıdığını vurguladı. Başkan Görgel, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu kıymetli gençlerimiz, azimleri ve disiplinli çalışmalarıyla örnek bir başarıya imza attı. Hafızlık eğitimini tamamlayan 70 evladımızın mezuniyet sevincine ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ailelerimizi, öğreticilerimizi ve öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Rabbim hafızlarımızın ilmini bereketli, yolunu açık eylesin; öğrendikleriyle milletimize ve tüm insanlığa faydalı olmalarını nasip etsin."

Dört yıl boyunca büyük bir özveriyle çalışarak Arapça ağırlıklı temel İslami ilimler eğitimini tamamlayan genç hafızlara belgelerinin takdim edilmesi ve yapılan duaların ardından program sona erdi.