Olay, Alaşehir ilçesine bağlı Kiraz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; D.K. (29) idaresindeki 45 ANC 487 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu, cadde üzerindeki konteynerden çöpleri aldıktan sonra tekrar ilerlemek üzere harekete geçti.

Tam bu sırada aracın sol tarafına doğru geçmeye çalışan 20 yaşındaki temizlik görevlisi Erol Karasulu, bir anda hareket halindeki çöp kamyonunun altında kaldı. Kazayı gören mesai arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

Genç İşçi Olay Yerinde Can Verdi

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde ve kontrollerde, ağır şekilde kamyonun altında kalan Erol Karasulu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Sürücü Gözaltında, Dehşet Anları Güvenlik Kamerasında

Yaşanan feci kazanın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, çöp kamyonunun sürücüsü D.K.'yi gözaltına alarak ilçe jandarma komutanlığına götürdü.

Öte yandan, 20 yaşındaki Erol Karasulu’nun hayatını kaybettiği feci kaza anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği öğrenildi. Görüntülerde araç hareket ederken Karasulu’nun kamyonun soluna geçtiği ve bir anda aracın altında kaldığı anlar yer alıyor. Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat devam ediyor.