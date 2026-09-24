Trabzon’un Ortahisar ilçesi, akşam saatlerinde yaşanan acı bir heyelan olayıyla sarsıldı. İlçeye bağlı Güney Mahallesi’nde bir müstakil evin etrafında çalışma yapıldığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden toprak kayması meydana geldi.

Çalışma Esnasında Aniden Toprak Kaydı

Edinilen bilgilere göre; evin çevresinde sürdürülen çalışma esnasında yamaçtan kopan toprak kütlesi hızla aşağıya kaydı. O sırada alanda bulunan Ali T., aniden gelen toprağın altında kalarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine bölgede adeta zamanla yarış başladı.

Ekipler Seferber Oldu

Kısa sürede olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan Ali T.’ye ulaşabilmek amacıyla iş makinelerinin de katılımıyla geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatıldı. Ekiplerin titiz ve yoğun çalışmaları sonucunda Ali T.’nin bulunduğu noktaya ulaşıldı.

Adli Tıp Kurumuna Kaldırıldı

Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde, toprak altından çıkarılan Ali T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde jandarma ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan detaylı incelemelerin ardından Ali T.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma devam ediyor.