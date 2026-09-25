Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporlarına göre, Türkiye genelinde mevsim geçişinin en sert günlerinden biri yaşanacak. Hafta sonundan itibaren ülke genelinde Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisi altına girilmesi bekleniyor. Batı ve kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, İç ve Doğu bölgelerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Cumartesi Günü Yurdun Batısında Sağanak Var

Meteoroloji verilerine göre Cumartesi günü Marmara Bölgesi'nin batısı ile Karadeniz'in doğu kıyılarında gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak. Özellikle Trakya genelinde yağışların "kuvvetli" olacağı öngörülüyor.

Marmara ve Ege bölgesinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken İstanbul'da sıcaklığın 16 ile 24 derece, Ege ve Akdeniz kıyılarında ise 26 ile 34 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Pazar Günü Yağışlı Hava Genişleyecek

Haftanın son günü olan Pazar günü ise serin ve yağışlı hava dalgası yurdun batı kesimlerine tam anlamıyla yayılacak. Marmara, Ege ve Karadeniz’in doğusunda aralıklarla devam edecek olan gök gürültülü sağanak yağışlar, Akdeniz’in iç ve batı kesimlerinde de etkisini gösterecek.

İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise parçalı bulutlu ve güneşli havanın hakimiyetini koruması bekleniyor. Pazar günü İstanbul'da gündüz sıcaklığı 23 dereceye kadar gerilerken, Ankara'da 15-24 derece bandında seyredecek.

Meteoroloji’den Ani Sel Ve Su Baskını Uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, özellikle batı bölgelerde ve Trakya genelinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu. Yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.