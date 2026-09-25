İstanbul’da artan kira fiyatlarına karşı vatandaşların nefes almasını sağlayacak dev projede başvuru maratonu bugün tamamlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında hayata geçirdiği kiralık sosyal konut modeli, Türkiye’de ilk kez İstanbul’da uygulanıyor.

Projeyle birlikte İstanbul genelinde kademeli olarak 15 bin konut piyasa rayicinin çok altında bedellerle vatandaşa kiralanacak.

İlk Etapta 1071 Konut Kiralanacak: İşte O İlçeler

Projenin ilk etabında şartları taşıyan vatandaşlara tam 1071 konut 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Konutların dağılımı İstanbul’un 4 ana bölgesinde şu şekilde belirlendi:

1. Bölge: Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören (Toplam 360 konut)

2. Bölge: Maltepe, Tuzla ve Kartal (Toplam 330 konut)

3. Bölge: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar (Toplam 291 konut)

4. Bölge: Arnavutköy (Toplam 90 konut)

İstanbul il sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçeden bağımsız olarak istedikleri bölgedeki konutlar için başvuruda bulunabiliyor. İstanbul dışından yapılan başvurular ise geçersiz sayılıyor.

Kira Fiyatları 10 Bin Liradan Başlıyor! İlk 12 Ay Zam Yok

Projede kira bedelleri aylık 10 bin TL’den başlayacak ve bölge rayiçlerinin oldukça altında tutulacak. Ev tesliminden itibaren ilk 12 ay boyunca kira fiyatlarında hiçbir artış yapılmayacak.

12 ayın sonunda ise kira güncellemeleri TÜFE oranına göre belirlenecek. Kira ödemeleri konut teslimini takip eden ayın 20’sinde başlayacak.

Başvuru Şartları Neler? Kimler Başvurabilir?

e-Devlet üzerinden ücretsiz olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) "Konut / İşyeri Başvuru" ekranından kabul edilen süreçte aranan temel şartlar şunlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş ve evli olmak,

En az 1 yıldır kesintisiz olarak İstanbul’da ikamet etmek,

Üzerine kayıtlı bağımsız bir konut tapusu bulunmamak (Son 5 yıl içinde ev alıp satanlar da başvuramıyor),

Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olmak,

Hanehalkı aylık net gelirinin 100 bin TL’yi aşmaması.

Ayrıca "İlk Evim Arsa" veya diğer sosyal konut projelerinden hak sahibi olanlar bu projeye katılamıyor. Yeni evli çiftlere 1+1 ve 2+1, çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler tahsis edilecek.

Teslimler Ekim Ayında Başlıyor

Bugün sona erecek başvuruların ardından e-Devlet üzerinden sonuç takip ekranı açılacak. Hak sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlara 1071 konutun teslimatı ise ekim ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Projede tahsis süresi 3 yıl ile sınırlı tutulacak.