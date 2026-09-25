Türkiye genelinde terör örgütlerinin eylem ve finansal altyapılarına yönelik yürütülen kararlı mücadele kesintisiz devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi.

28 İlde Eş Zamanlı Düğmeye Basıldı

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonun kapsadığı iller ise şu şekilde sıralandı:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat.

Söz konusu 28 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı aramalarda, terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı olduğu belirlenen 83 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Sözde Yardım Kuruluşlarıyla Finans Sağlıyorlardı

Jandarma TEM ekiplerinin yaptığı derinlemesine inceleme ve teknik takipler sonucunda şüphelilerin kilit rolleri deşifre edildi. Yakalanan şahısların;

DEAŞ terör örgütüne doğrudan üye oldukları,

Örgütle bağlantılı kişiler ve "sözde yardım kuruluşları" maskesi altında örgüte sıcak para ve finans akışı sağladıkları,

Sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yaparak eleman ve sempatizan kazanmaya çalıştıkları tespit edildi. Sinop’ta Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Otomobil Direğe Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı İçeriği Görüntüle

Çok Sayıda Dijital Materyal Ele Geçirildi

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve finansal hareketleri belgeleyen kayıtlara el konuldu.

İçişleri Bakanlığı, operasyonu büyük bir başarıyla sevk ve idare eden Jandarma teşkilatını, Cumhuriyet başsavcılıklarını ve sahada görev alan tüm kolluk kuvvetlerini tebrik ederek terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla süreceğini vurguladı. Gözaltına alınan 83 şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.