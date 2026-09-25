İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde, usulsüz yöntemlerle Türk vatandaşlığı alınmasına imkan sağlayan dev bir suç ağı çökertildi. İstanbul merkezli 13 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, muvazaalı (danışıklı) gayrimenkul satışları ve sahte belgelerle vatandaşlık süreci yürüttüğü belirlenen şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

MASAK ve Bilirkişi Raporları Çeteyi Deşifre Etti

Soruşturma; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik" ve "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçlamaları kapsamında derinleştirildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve uzman bilirkişi heyetlerinin hazırladığı ayrıntılı raporlar doğrultusunda, gayrimenkul alımı yoluyla vatandaşlık hakkı kazanımında usulsüzlük yapıldığı somut delillerle ortaya konuldu.

Hakimlikten 33 Tutuklama Kararı

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 74 şüphelinin, sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, dosyadaki delil durumu ve suçun niteliğini göz önünde bulundurarak 33 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

41 Şüpheliye Adli Kontrol Tedbiri

Davanın diğer şüphelileri hakkında ise çeşitli adli kontrol hükümleri uygulandı. Hakimlik, tutuklanmayan şüphelilerden:

20'si hakkında "konutu terk etmeme" (ev hapsi) şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Diğer 21 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı gibi farklı adli kontrol yükümlülüklerinin getirilmesine hükmetti.

Usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı aldığı tespit edilen yabancı uyruklu şahısların kimlik tespitleri ve vatandaşlık durumlarının iptaline yönelik adli ve idari süreç çok yönlü olarak sürdürülüyor.