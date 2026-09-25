Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik düzenini sağlamak ve gürültü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Adnan Menderes Caddesi üzerinde gerçekleştirilen rutin devriye faaliyeti sırasında, çevreyi rahatsız edecek derecede ses çıkaran abartı egzozlu bir otomobil polisin dikkatinden kaçmadı.

Abartı Egzoz Sesi Polisi Harekete Geçirdi

Ekipler tarafından durdurulan otomobilin sürücüsü E.T. (25) üzerinde yapılan kimlik ve ehliyet kontrollerinde şaşırtıcı bir durum ortaya çıktı. Sürücünün sürücü belgesinin (ehliyetinin) bulunmadığı tespit edildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren sürücüye kanunların öngördüğü en üst sınırdan cezalar uygulandı.

Hem Sürücüye Hem Araç Sahibine Ceza Yağdı

Ekipler, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uyguladı:

Sürücü E.T.'ye: Ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin lira, araçta mevzuata aykırı abartı egzoz kullanmaktan 21 bin lira olmak üzere toplam 221 bin lira idari para cezası kesildi.

Ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin lira, araçta mevzuata aykırı abartı egzoz kullanmaktan 21 bin lira olmak üzere toplam 221 bin lira idari para cezası kesildi. Araç Sahibine: Ruhsat sahibi olan kişiye ise sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullanmaktan 40 bin lira idari para cezası uygulandı.

Böylece tek bir denetimde uygulanan toplam idari para cezası 261 bin liraya ulaştı.

Otomobil 30 Gün Süreyle Trafikten Men Edildi

Cezai işlemlerin ardından abartı egzoz sistemi sökülmek ve gerekli yasal süreçler tamamlanmak üzere otomobil, 30 gün süreyle trafikten men edilerek çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi. Emniyet yetkilileri, kentte huzur ve sükuneti bozan gürültülü araçlara ve ehliyetsiz sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.