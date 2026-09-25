Antalya'da tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 Kasım 2025'te başlatılan projeli çalışma kapsamında operasyon düzenlendi.

Ekipler, operasyonda hakkında yakalama talimatı bulunan A.D, A.A. ve E.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden A.D'nin ikamet ve iş yerinde yapılan aramada 739 paket gümrük kaçağı sigara, 119 elektronik sigara kartuşu ve 16 bin 840 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

A.A'nın ikametindeki aramada ise 16 bin doldurulmuş ve 10 bin boş makaron bulundu. E.Y'nin ikametinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Operasyonda ve soruşturma sürecinde yapılan aramalarda, toplam 2 milyon 850 bin boş makaron, 272 bin 280 doldurulmuş makaron, 739 paket gümrük kaçağı sigara, 119 elektronik sigara kartuşu, 955 kilogram kıyılmış tütün, bir sigara sarma makinesi, bir kompresör ve bir paketleme makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.