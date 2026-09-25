Cumhuriyet Mahallesi’nde Yangın Paniği

Edinilen bilgilere göre olay, İskenderun ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede faaliyet gösteren bir dönerci dükkanında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. İş yerinden yükselen dumanları ve alevleri fark eden çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İtfaiye Ekipleri Zamanında Müdahale Etti

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede 112 Acil Sağlık, polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de alevlere müdahale etmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, çevredeki diğer binalara ve iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

İş Yerinde Maddi Hasar Oluştu

Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı yangında, dönerci dükkanında ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.