Edinilen bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki köprü üstünde meydana geldi. Abdullah Ç. yönetimindeki tuğla yüklü tır, P.K. idaresindeki otomobille henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır, dorsesinden ayrılarak karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen ve sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 2 otomobile daha çarpan tır devrildi. Tırın dorsesinde bulunan binlerce tuğla ise kara yoluna saçıldı.

Tır Sürücüsü Hastanede Yaşamını Yitirdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü Abdullah Ç., otomobil sürücüsü P.K. ve araçlarda bulunan 6 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan tır sürücüsü Abdullah Ç., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Trafik Saatler Sonra Normale Döndü

Devrilen araçlar ve yola saçılan tuğlalar nedeniyle Afyonkarahisar-İzmir kara yolunda ulaşım bir süre aksadı. Karayolları ve belediye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu devrilen araçların çekilmesi ve yolun tuğlalardan temizlenmesiyle trafik akışı yeniden normale döndü. Polis ekipleri feci kazayla ilgili tahkikat başlattı.