Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İstanbul Valiliği destekleriyle hayata geçirilen AileFest, İstanbul Rami Kütüphanesi’nin bahçesinde kapılarını açtı.

Festivalin açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijitalleşmenin getirdiği kopukluklara ve aile yapısını korumanın önemine dikkat çekti.

"Ekransız Zamanlara İhtiyacımız Var"

Rami Kütüphanesi'nin tarihi atmosferinde düzenlenen etkinlikte aile bireylerinin ekrandan uzak, bir arada vakit geçirmesinin önemine değinen Bakan Göktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aile bizim dünümüz, bugünümüz, yarınımız. Ancak dijitalleşmenin bu kadar arttığı bir dönemde, herkesin ekranlar üzerinden birbirleriyle sohbet ettiği bir dönemde ekransız bir hayata, ekransız zamanlara ihtiyaç duyduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum. Şehirler büyüdü, binalar yükseldi ancak birbirlerimizin arasında sosyalleşmenin, muhabbetin eksildiğini üzülerek söylemek zorundayız."

Hanelerin Yüzde 58'inde Çocuk Yok!

Toplumsal yapıya ilişkin çarpıcı veriler paylaşan Bakan Göktaş, Türkiye genelinde hanelerin yüzde 58'inde 18 yaş altı çocuk bulunmadığını aktardı. Çocuk seslerinin yükseldiği neşeli ortamlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Göktaş, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü çocuklarla inşa edileceğinin altını çizdi.

Belediyelere Net Mesaj: "Aile Dostu Vizyonu Bir Vebaldir"

Konuşmasında yerel yönetimlere özel bir çağrıda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, üretilen tüm projelerde aile yapısının gözetilmesi gerektiğini ifade ederek şu sözleri kaydetti:

"Ben yerel yönetimlere de çağrıda bulunmak istiyorum. Her oluşturduğumuz projeyi, her yaptığımız politikayı muhakkak 'aile dostu' vizyonuyla yapmak durumundayız. Çünkü bu bizim artık sorumluluğumuz, bu bizim mesuliyetimiz, bu artık üzerimizde bir vebal. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Aile ve Nüfus On Yılı'nda tüm kurumlarımızı bu alanda farkındalık oluşturmaya davet ediyorum." Mardin'de pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı İçeriği Görüntüle

4 Ekim’e Kadar Sürecek

Pek çok kurum ve kuruluşun sponsorluğunda gerçekleşen ve çocuklara yönelik atölyeler, söyleşiler, oyunlar ve müzikal etkinlikler barındıran AileFest, 4 Ekim’e kadar Rami Kütüphanesi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Açılış programına Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı ve Aile Festivali Yönetim Kurulu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.