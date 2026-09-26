İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçle mücadele amacıyla 81 vilayette kapsamlı bir denetim gerçekleştirildiğini duyurdu.

Binlerce Personel ve Ekip Sahaya İndi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre dev operasyon; Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütüldü.

Saha çalışmalarında toplam 15 bin 905 personel ve 5 bin 11 ekip görev aldı. Metruk binalar, umuma açık yerler ve stratejik noktalar olmak üzere toplam 7 bin 334 yer titizlikle kontrol edildi.

279 Bini Aşkın Kişiye Kimlik SorgusuYapıldı

Güvenlik güçlerinin kararlı takibiyle yürütülen denetimler kapsamında 279 bin 575 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan incelemeler ve saha taramaları sonucunda:

19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanarak adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

230 düzensiz göçmen tespit edilerek muhafaza altına alındı.

Yakalanan 230 düzensiz göçmenin, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek ülkelerine geri gönderilme (sınır dışı) işlemlerinin vakit kaybetmeksizin başlatıldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve düzensiz göç hareketlerine karşı mücadelesinin kararlılıkla süreceğini vurguladı.