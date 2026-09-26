Sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen 18. Milli İrade Buluşması, TÜRGEV’in Eyüpsultan’da bulunan genel merkezinde gerçekleştirildi. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan’ın ana konuşmacı olarak katıldığı programa, devletin üst kademesinden de önemli isimler iştirak etti.

Devlet Ve Sivil Toplum Aynı Masada

Önemli konuların ele alındığı buluşmada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve İstanbul Valisi Davut Gül de yer aldı. Kamu idaresi ile sivil toplum kuruluşları (STK) arasındaki koordinasyonun artırılması gerektiğine dikkat çekilen programda, toplumsal dayanışmanın ve kurumlar arası ortak hareket etme kültürünün önemi bir kez daha ortaya konuldu.

"Türkiye Küresel Krizler Karşısında İstikrarını Koruyor"

Sivil toplumun son yıllarda katettiği kurumsallaşma ve profesyonelleşme süreçlerini değerlendiren TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, dünya genelinde yaşanan çalkantılara dikkat çekti. Küresel krizler, bölgesel çatışmalar ve artan jeopolitik gerilimler karşısında Türkiye’nin sergilediği duruşun hayati önemde olduğunu belirten Erdoğan, yakalanan bu istikrar ortamının STK’ların sahadaki gücüne ve güvenirliğine de doğrudan katkı sunduğunu ifade etti.

Dayanışma Mesajlarıyla Sona Erdi

Kamu kurumları ile gönüllü teşekküller arasındaki bağların daha da sıkılaştırılması gerektiği mesajıyla tamamlanan 18. Milli İrade Buluşması, çekilen hatıra fotoğraflarının ve karşılıklı görüş alışverişlerinin ardından sona erdi.