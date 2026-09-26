Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "1416 Bursları Uyum ve Vizyon Programı", Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla düzenlenen etkinlikte, yurt dışına lisansüstü eğitim almak üzere gidecek olan bursiyerlerin oryantasyon süreci ve yeni dönemin yol haritası kamuoyuyla paylaşıldı.

26 Farklı Ülkede Stratejik Alanlarda Eğitim

Programda verilen bilgilere göre yeni dönemde tam 506 bursiyer, Türkiye'nin geleceğine yön verecek kritik sektörlerde uzmanlaşmak üzere 26 farklı ülkeye gönderilecek. Bursiyerlerin eğitim göreceği öncelikli alanlar ise şunlar oldu:

Yapay Zeka ve Veri Bilimi

Savunma Teknolojileri

Sağlık Teknolojileri

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Halihazırda 2 Bin 672 Öğrenci 41 Ülkede Eğitime Devam Ediyor

Türkiye'nin nitelikli insan kaynağını artırmayı hedefleyen program kapsamında, şu an itibarıyla 41 ülkede 2 bin 672 bursiyer lisansüstü eğitimlerini sürdürüyor. Eğitimlerini tamamlayan uzmanlar, Türkiye'ye dönerek üniversitelerde ve kamu kurumlarında kritik görevler üstleniyor.

1929’dan Bu Yana 23 Bin Genç Yararlandı

Burs programının tarihi köklerine de dikkat çekilen etkinlikte, uygulamanın başladığı 1929 yılından günümüze kadar toplam 23 bin Türk gencinin bu imkândan faydalandığı belirtildi. Dikkat çeken bir diğer istatistik ise bu bursiyerlerin yaklaşık yüzde 60'ının son 20 yılda burs kazanarak yurt dışına gönderilmiş olması oldu.