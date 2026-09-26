Kütahya’da servis aracının elektrikli bisiklete çarpması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki liseli genç, kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Maltepe Caddesi’nde Feci Kaza

Olay, Müderris Mahallesi Maltepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.T. yönetimindeki 43 S 0178 plakalı işçi servisi, Kütahya Lisesi 9. sınıf öğrencisi Tunahan Eren Karaca'nın kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan talihsiz çocuk ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şehir Hastanesi’nde Yapılan Müdahaleler Yetersiz Kaldı

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Tunahan Eren Karaca, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan 14 yaşındaki liseli genç, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

Sıra Arkadaşları ve Öğretmenleri Yasa Boğuldu

Hayatını kaybeden genç Tunahan için Müderris Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Tören boyunca güçlükle ayakta duran acılı aileye ve yakınlarına Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul yönetimi, öğretmenleri ve sıra arkadaşları destek oldu.

İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Tunahan Eren Karaca’nın naaşı, gözyaşları ve dualar eşliğinde Evliya Çelebi Mezarlığı’na defnedildi. Kazayla ilgili başlatılan adli tahkikat devam ediyor.