Ay-yıldızlı bayrağımızın eşlik ettiği görüntülerde özel bireyler, milli takımımıza başarı mesajları göndererek turnuva boyunca kalplerinin millilerle birlikte olduğunu vurguladı. Hazırlanan klipte birlik, beraberlik ve milli dayanışma duyguları ön plana çıktı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan, sporun toplumun tüm kesimlerini bir araya getiren önemli bir güç olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Özel bireylerimizin hazırladığı bu anlamlı çalışma bizleri gururlandırmıştır. Milli takımımızın uluslararası arenada ülkemizi temsil ettiği bu önemli organizasyonda özel bireylerimizin de kalplerindeki desteği ortaya koymaları çok kıymetlidir. Onların heyecanı, sevgisi ve samimiyeti hazırlanan klibe yansımıştır. A Milli Futbol Takımımıza Dünya Kupası yolculuğunda başarılar diliyor, özel bireylerimizi de bu duyarlı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum.”

Hazırlanan destek klibinin, milli takım heyecanını paylaşmanın yanı sıra özel bireylerin sosyal yaşama aktif katılımlarını teşvik eden örnek bir çalışma olduğu ifade edildi.