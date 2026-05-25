Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların bayram ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi için toplu taşımada önemli bir düzenlemeye gitti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre 27, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde belediyeye ait tüm toplu taşıma araçları şehir genelinde ücretsiz hizmet verecek. Uygulamayla birlikte vatandaşların aile ziyaretleri, bayramlaşma programları ve şehir içi ulaşımda daha konforlu hareket etmesi hedefleniyor.

Kapıçam Mezarlığı’na Ücretsiz Ring Seferleri

Bayramın manevi atmosferinde kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla Kapıçam Şehir Mezarlığı’na ücretsiz ring seferleri de düzenlenecek. Ring seferleri 27 Mayıs Çarşamba sabahı başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi akşamına kadar devam edecek.

Seferler;

Dulkadiroğlu Akyar TOKİ

Onikişubat Üngüt

noktalarından hareket edecek.

Seferler 2 Saat Arayla Yapılacak

Vatandaşlar için planlanan ücretsiz ring seferlerinde ilk hareket saati 09.00 olarak belirlenirken, araçlar gün boyunca 2 saat aralıklarla hizmet verecek. Son sefer ise şehir merkezinden 18.00’de gerçekleştirilecek.

Mevcut Hatlarda da Düzenleme Yapıldı

Bayram süresince bazı toplu taşıma hatlarının güzergâhları da mezarlıklara ulaşımı kolaylaştıracak şekilde güncellendi.

Bu kapsamda 30, 29, 34B, 18, 40 ve 8 numaralı hatlar Kapıçam Şehir Mezarlığı’na kadar uzatılırken, 26 numaralı hattın güzergâhı da Hasancıklı Mezarlığı’na kadar genişletildi.

Bilgilere İnternetten Ulaşılabilecek

Vatandaşlar otobüs güzergâhları ve hareket saatlerine Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Ayrıca toplu taşımaya ilişkin soru ve talepler için WhatsApp danışma hattı da bayram boyunca hizmet vermeyi sürdürecek.