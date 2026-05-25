Vali Ünlüer mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletçe birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın güçlendiği yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı’na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız.

Aziz milletimiz, tarih boyunca karşılaştığı tüm zorlukları birlik ve beraberlik ruhuyla aşmayı başarmış, milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak güçlü dayanışma kültürünü daima muhafaza etmiştir. Bayramlar da bu güçlü bağların pekiştiği, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik ikliminin toplumun her kesiminde hissedildiği müstesna zamanlardır.

Bu anlamlı günlerde büyüklerimizi ziyaret etmek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı gözetmek, yetim, öksüz ve kimsesiz kardeşlerimizin yanında olmak bayramın manevi ruhunu en güzel şekilde yaşatacaktır. Paylaşma ve dayanışma bilincinin güçlenmesi, toplumsal birlikteliğimizi daha da kuvvetlendirecektir.

Kurban Bayramı’nın kırgınlıkların sona ermesine, dostlukların pekişmesine, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesine vesile olmasını temenni ediyorum.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından büyük acılar yaşayan Kahramanmaraş’ımız, devlet-millet dayanışmasıyla yaralarını sarmaya devam etmektedir. Yakın zamanda yaşanan elim okul saldırısı hadisesi de hepimizi derinden üzmüş, birlik ve beraberliğin, evlatlarımızın güvenliği ve toplumsal huzurun ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Bu mübarek bayramın, acılarımızı paylaşmaya, dayanışmamızı güçlendirmeye ve geleceğe umutla bakmamıza vesile olmasını diliyorum.

Vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri amacıyla ilgili kurumlarımız tarafından gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bayram süresince özellikle trafik kurallarına riayet edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini diliyorum."