Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerde eş zamanlı yürütülen asfalt çalışmalarıyla vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve modern ulaşım imkânı sunulması hedefleniyor.

Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesinde Elmalar, Çokyaşar, Yusufhacılı, Bulanık ve Peynirdere mahallelerini Gaziantep Yolu’na bağlayan grup yolunda asfalt serimi yoğun şekilde sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 66 Milyon TL’lik yatırımla 6 kilometrelik arter modern ulaşım standardına kavuşturuluyor.

Uzun yıllardır bölge halkının ulaşımda yaşadığı sorunların çözümü için başlatılan projede, ilk olarak yol genişletme çalışmaları gerçekleştirildi. Daha önce yaklaşık 6 metre genişliğe sahip olan yol, yapılan düzenlemelerle 16 metreye çıkarıldı. Trafik akışını rahatlatacak projede şu ana kadar 4 kilometrelik bölüm asfaltlanırken, kalan kısmın Kurban Bayramı öncesi tamamlanması hedefleniyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin önemli ulaşım arterlerinden Cahit Zarifoğlu Caddesi’nde de asfalt yenileme çalışmalarını tamamladı. Altyapı çalışmaları nedeniyle deformasyona uğrayan 1 kilometrelik cadde, 2 bin ton sıcak asfalt kullanılarak baştan sona yenilendi. Yaklaşık 8 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen çalışma sonrası cadde daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Bölge esnafı ve vatandaşlar yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Elmalar Mahalle Muhtarı Halil Gözükara, özellikle bayram döneminde yoğun kullanılan güzergâhta yapılan yatırımın büyük kolaylık sağlayacağını ifade etti.

Cadde esnaflarından Enes Dilbirliği ise Cahit Zarifoğlu Caddesi’nde yapılan asfalt çalışmasının bölgeye nefes aldırdığını belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Toplam 74 Milyon TL’yi bulan ulaşım yatırımlarıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyor.