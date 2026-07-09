Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde iki kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin açılan davada sanıklar yeniden hakim karşısına çıktı.
Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.D.B., tutuksuz sanıklar R.K. ve A.K., müştekiler ile taraf avukatları katıldı.
Tutuklu Sanık Tahliyesini İstedi
Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık A.D.B., sağlık sorunları bulunduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu. KOAH hastası olduğunu ifade eden sanık, olayda kusurunun bulunmadığını ileri sürdü.
Sanık A.D.B. savunmasında, kimseye zarar verme amacı olmadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi ve beraatini istedi.
Diğer Sanıklar da Beraat Talebinde Bulundu
Duruşmada söz alan tutuksuz sanıklar R.K. ve A.K. ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek davaya ilişkin taleplerini mahkemeye sundu.
Mahkemeden Keşif Kararı
Mahkeme heyeti, önceki duruşmada yapılmasına karar verilen keşfin henüz gerçekleştirilemediğini açıkladı. Keşif işleminin, görevlendirilen kişilerin uygun programlarının bulunmaması nedeniyle yapılamadığı belirtildi. Heyet, olay yerinde yapılacak keşfin temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilmesine karar verdi.
Sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı ekim ayına erteledi.
Türkoğlu’nda Ne Olmuştu?
Olay, 8 Haziran 2024 tarihinde Türkoğlu ilçesi Göllühüyük Mahallesi kırsalında meydana gelmişti.
Edinilen bilgilere göre, iş insanı A.D.B. ile M.G. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüştü.
Kavgada M.G. ile olay sırasında bölgede bulunan E.T. silahla yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan E.T. aynı gün yaşamını yitirirken, M.G. ise tedavi gördüğü hastanede 36 gün sonra hayatını kaybetmişti.
Sanık İstanbul’da Yakalanmıştı
Olayın ardından kaçan A.D.B., uzun süre arandıktan sonra 1 Mart 2026 tarihinde İstanbul’da polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklanmıştı.
Dava süreci, yapılacak keşif ve mahkemenin değerlendirmelerinin ardından devam edecek.