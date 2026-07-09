Jeopolitik Gelişmeler Altını Destekliyor
Küresel piyasalarda artan risk algısı, güvenli liman talebini canlı tutuyor. ABD ile İran arasında yeniden yükselen tansiyon, yatırımcıları altına yönlendirirken gram altın da iç piyasada değer kazandı.
Gram ve Çeyrek Altında Son Durum
Serbest piyasada gram altın sabah saatlerinde 6 bin 167 liradan işlem görürken, çeyrek altın 10 bin 176 lira, Cumhuriyet altını ise 40 bin 548 lira seviyelerinde alıcı buldu.
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Kahramanmaraş (KAMKOB) Altın Verileri
- Külçe altın: Alış 6.180 TL
- 22 ayar: Alış 6.080 TL
- Çeyrek altın: Alış 10.080 TL, satış 10.380 TL
- Yarım altın: Alış 20.160 TL, satış 20.760 TL
- Tam altın: Alış 40.320 TL, satış 41.520 TL
- Büyük altın (25’lik): Alış 100.800 TL, satış 103.800 TL
- 14 ayar için görünen rakam 5.160 TL’dir.
Gözler Küresel Verilerde
Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon beklentilerini artırdığına dikkat çekiyor. ABD’den gelecek ekonomik veriler ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin mesajların, altın piyasasının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.