Anadolu’nun Lezzetleri NATO Sofrasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi onur yemeğinde, Türkiye’nin farklı bölgelerinden özenle seçilen yöresel tatlar konuklarla buluştu. Menünün başlangıcında taş fırın pideleri, Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balı ikram edildi.

Kahramanmaraş’ın Gururu Menünün Yıldızı Oldu

Kayseri mantısı ve ana yemek seçeneklerinin ardından servis edilen coğrafi işaretli Maraş dondurması, gecenin en dikkat çeken lezzeti olarak öne çıktı. Kendine özgü kıvamı ve geleneksel üretim yöntemiyle tanınan bu eşsiz tat, Kahramanmaraş’ın zengin mutfak kültürünü dünya liderlerine tanıtma fırsatı sundu.

Kentin Gastronomi Değerlerine Uluslararası Vitrin

NATO Zirvesi gibi küresel öneme sahip bir organizasyonda Maraş dondurmasının yer alması, Kahramanmaraş’ın gastronomi turizmi açısından da önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Kentin simge lezzeti, uluslararası konukların hafızasında unutulmaz bir iz bıraktı.