NATO’dan Ortak Savunma Vurgusu

Ankara’da bir araya gelen NATO liderleri, İttifak’ın temelini oluşturan kolektif savunma ilkesine bağlılıklarını yineledi. Bildiride, üye ülkelerin NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. maddeye ve transatlantik bağa yönelik "sarsılmaz bağlılıklarını" teyit etmek üzere Ankara'da bir araya geldiğine dikkati çekilirken, "Bir müttefike yönelik saldırı, tüm müttefiklere yönelik saldırıdır. Birliğimiz, dayanışmamız ve kolektif gücümüz, özgür ve demokratik uluslardan oluşan İttifak'ımızdaki 1 milyar vatandaş için barış, güvenlik ve refahın temeli olmaya devam etmektedir. Caydırıcılık ve savunmaya yönelik 360 derece yaklaşımımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Savunma Sanayisinde Yeni Dönem

Zirvenin en dikkat çekici başlıklarından biri, 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması oldu. Müttefikler, savunma sanayisinde üretim kapasitesini artırmak, inovasyonu hızlandırmak ve ülkeler arasındaki ticari engelleri azaltmak konusunda mutabakata vardı.

Bildiride şunlar kaydedildi:

"Bugün Ankara'da, 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşmasını duyuruyor, kolektif üretim kapasitemizi artırma ve inovasyonu hızlandırmak için sanayiyle birlikte çalışma taahhüdünde bulunuyoruz. Müttefikler arasındaki savunma ticareti engellerini ortadan kaldırma çalışmalarımızı sürdürecek, savunma sanayisindeki derinliği ve işbirliğini en üst düzeye çıkarmak için NATO ortaklıklarından yararlanacağız."

Ukrayna’ya Destek Sürecek

NATO ülkeleri, Ukrayna’nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne verdikleri desteği yineledi. Bildiriye göre, 2026 yılı için Ukrayna’ya 70 milyar avroluk askeri yardım ve eğitim desteği sağlanacak, 2027’de de en az aynı seviyede katkı sürdürülecek.

Bildiride, "Müttefikler, bu desteğin uzun vadede adil, öngörülebilir ve sürdürülebilir olması gerektiğinin altını çiziyor. Müttefikler, 2026 yılı için Ukrayna'ya askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteği kapsamında 70 milyar avro taahhüdünde bulunuyor ve 2027'de de en az aynı seviyede desteği sürdürme yönündeki egemen taahhütlerini teyit ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İran’a Hürmüz Boğazı Çağrısı

Bildiride ayrıca İran’ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği vurgulanırken, Tahran yönetimine Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermesi çağrısında bulunuldu.

"Müttefikler, İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yineliyor ve İran'a Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğüne tam anlamıyla saygı gösterme çağrısında bulunuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bildiride, "Türkiye'nin bizlere gösterdiği cömert ev sahipliği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki toplantımızda bir araya gelmeyi bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.