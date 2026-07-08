Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, deprem bölgesindeki 11 ilin ocak-haziran dönemi toplam ihracatı 10 milyar 74 milyon 953 bin 430 dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bölgeden 9 milyar 386 milyon 367 bin 880 dolarlık dış satım yapılmıştı.

Bölgenin ihracatında ilk sırayı 5 milyar 37 milyon 910 bin dolarla Gaziantep aldı. Gaziantep’i 1 milyar 808 milyon dolarla Hatay ve 1 milyar 690 milyon dolarla Adana izledi.

İhracatını oransal olarak en fazla artıran il ise yüzde 321,1’lik yükselişle Elazığ oldu. Kentten yılın ilk yarısında 249,5 milyon dolarlık ürün ihraç edildi.

Şanlıurfa, Osmaniye ve Kilis de ihracatını artıran iller arasında yer aldı. Buna karşılık Kahramanmaraş, Diyarbakır, Malatya ve Adıyaman’da dış satım geriledi. Kahramanmaraş’ın ihracatı yüzde 2 düşüşle 625 milyon dolara inerken, Diyarbakır’da yüzde 23,1, Malatya’da yüzde 13,8 ve Adıyaman’da yüzde 7,3 oranında azalma yaşandı.

Bölgede üretim ve ticaretin yeniden canlandırılmasına yönelik yatırımların sürmesiyle birlikte, ihracattaki toparlanmanın yılın ikinci yarısında da devam etmesi bekleniyor.