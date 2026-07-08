Tesiste yetiştirilen balık türleri ve üretim süreçleri hakkında yetkililerden bilgi alan Yumaklı, balık havuzlarını inceledi.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin 2025 yılında 100 ülkeye yaptığı su ürünleri ihracatının yaklaşık 2,3 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Su ürünlerinde 2028 yılı hedefleri 750 bin ton yetiştiricilik üretimi ve 3 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak." dedi.

Türkiye'nin su ürünleri sektöründe son 24 yılda önemli mesafe kat ettiğini vurgulayan Yumaklı, 2025 yılında 1 milyon 37 bin tonluk su ürünleri üretimiyle tüm zamanların rekorunun kırıldığını, bunun yaklaşık yüzde 60'ının yetiştiricilikten elde edildiğini kaydetti.

Yetiştiricilikte son 24 yılda 10 kat artışla 627 bin tona ulaşıldığını belirten Yumaklı, "Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin bu potansiyelini kullanmakta kararlıyız. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa’da ikinci sıradayız. En kısa sürede birinci sıraya çıkmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Türk somonu, levrek, çipura, alabalık ve midyenin dünya pazarlarında önemli bir yer edindiğini dile getiren Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Su ürünleri üretiminde koruma-kullanma dengesine dikkat ediyoruz. Üretim planlamasını da 2024 başında bu anlayış gözetilerek gerçekleştirdik. Türkiye 2025 yılında 100 ülkeye yaptığı su ürünleri ihracatıyla yaklaşık 2,3 milyar dolarlık rakama ulaştı. Su ürünlerinde 2028 yılı hedefleri 750 bin ton yetiştiricilik üretimi ve 3 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak. Bu potansiyelimiz var. Girişimcilerimiz de bu manada her gün kendilerini geliştiriyor. Kişi başına balık tüketimi son 10 yılda 5,5 kilogramdan 8,8 kilograma çıktı. Yani yüzde 60’lık bir artış söz konusu ama dünyada pek çok ülkeyle kıyasladığımız zaman balık tüketiminde yeterli noktada olmadığımızı söylemek isterim. Balık tüketiminde ilerleyen zamanlarda farklı bilinçlendirme çalışmaları yapacağız."