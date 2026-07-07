Erdoğan ve Trump Ankara'da Dünyaya Mesaj Verdi

36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de bir araya geldi. Kritik görüşme öncesinde iki lider ortak basın açıklaması yaparak hem Türkiye-ABD ilişkilerine hem de küresel gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

Trump, Türkiye ile ilişkilerin bugüne kadarki en iyi seviyeye ulaştığını belirtirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise zirvenin Ankara'da düzenlenmesinin NATO açısından tarihi önem taşıdığını vurguladı.

Trump: "Türkiye'ye yönelik bütün müeyyideleri kaldırıyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile savunma alanındaki ilişkilerin yeniden güçleneceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile ilişkilerin en iyi dönemini yaşıyoruz. Türkiye'ye bütün müeyyideleri kaldırıyoruz. Biz dostlarımıza ambargo uygulamıyoruz."

Trump, Türkiye'nin uzun yıllardır ABD'nin en güvenilir müttefiklerinden biri olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye çok uzun zamandan beri çok sadık bir müttefik oldu, birçoğundan da daha sadık bir müttefik oldu."

"Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı bu zirveye katılmazdım"

Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü dolu ifadeler kullandı.

"Çok teşekkür ediyorum. Herkesin bildiği gibi ve yazıldığı gibi biz çok iyi dostuz. Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi bir iş çıkarıyor. Havaalanında bizi karşıladı. Ve benim ismimi taşıyan bir bina da var; bu da çok güzel bir şey. Buraya gelirken gördük. Kendisi harika bir lider, tüm dünyada saygı gören bir lider."

Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın yönetiminde Türkiye askeri anlamda çok kuvvetli bir ülke haline geldi. İnsanlar Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyor; ekipmanları, askerleri harika."

NATO Zirvesi'ne katılım nedenini de şu sözlerle açıkladı:

"Eğer Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı ben bu zirveye katılmazdım. Yani bu gerçekten büyük bir şey Türkiye'de bunun olması."

CAATSA yaptırımları için net mesaj

Trump, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarına ilişkin soruya da açık yanıt verdi.

"(CAATSA yaptırımları) Bu müeyyideleri kaldıracağız. Bunu söyleyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanı vaktini harcamasın bu soruyu cevaplamakla, ben doğrudan söylüyorum."

Ardından şu ifadeleri kullandı:

"Biz dostlarımızın müeyyideli (ambargolu) olmasını istemiyoruz. Bu çok basit. Biz dostlarımıza müeyyide uygulamıyoruz."

F-35 açıklaması: "Bakımını yapmak bizim sorumluluğumuz"

Trump, F-35 programına ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi.

"F-35'ler bildiğiniz gibi en iyi uçaklar ve bu konuyu konuşacağız. Türkiye bu uçakları satın aldı, en iyi uçaklar bunlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden uçak satın alıyorsanız bunların bakımı da yapılıyorsa tabii ki bakımını yapmak bizim sorumluluğumuz."

Erdoğan: "Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise F-35 sürecine ilişkin şunları söyledi:

"F-35 konusunun Türkiye için yeni bir gündem olmadığını hatırlatan Erdoğan, 'Biz 5 uçağın da sözünü aldık. Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü bulunuyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu zirvede yapacağımız görüşmeyle aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır ve bu zirveden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum."

Gazze mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki gelişmelerin görüşmenin önemli başlıklarından biri olduğunu söyledi.

"Gazze'de kalıcı barışın sağlanması noktasında bu Liderler Zirvesi'ni ve Sayın Trump ile yapacağımız istişareleri çok önemsiyorum."

İran ve bölgesel barış vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu değerlendirmede bulundu:

"İran-Amerika ilişkilerini daha olumlu bir düzleme kavuşturmak için gayret gösteriyoruz. Dünya barışına katkı sunmak adına elimizden geleni yapıyoruz."

Trump ise İran konusunda şunları söyledi:

"İran'ın ordusunu tamamen kullanılmaz hale getirdik, nükleer silahları olmayacak."

Rusya-Ukrayna savaşı için dikkat çeken açıklama

Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmelere değinerek şunları söyledi:

"Sayın Putin ile çok iyi bir görüşmem oldu ki zaten Putin, Sayın Erdoğan'a da çok büyük saygı duyuyor. Kendisiyle görüştüm, hemen arkasından Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile de görüştüm. Her ikisi de bir anlaşma yapmak istiyor."

Savaşın sona ermesi gerektiğini vurgulayan Trump şu ifadeleri kullandı:

"Geçen ay çoğu asker olmak üzere 35 bin kişi öldü. Bir önceki ay 24 bin, bir önceki ay 47 bin... Bu çılgınca. Bitmesi lazım bunun."

Türkiye'nin rolüne dikkat çekti

Trump, Türkiye'nin bölgesel krizlerde üstlendiği role ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye, İran'ı çok iyi tanıyor. İran'la olan problemleri de çok iyi biliyor. Türkiye çok yardımcı oldu. Burada harika bir ülkeden bahsediyoruz."

Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinden çıkacak kararlarda

İki liderin baş başa gerçekleştirdiği görüşmede;

Türkiye-ABD ilişkileri,

F-35 programı,

CAATSA yaptırımları,

Savunma sanayi iş birliği,

Gazze'deki son durum,

İran dosyası,

Rusya-Ukrayna savaşı,

NATO'nun geleceği

başta olmak üzere birçok kritik başlığın ele alınması bekleniyor.

Uzmanlar, Ankara'daki zirvenin Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini değerlendiriyor.