İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, Şişli, Esenler ve Esenyurt ilçelerinde belirlenen adreslere ve bir araca yönelik operasyon düzenledi.

6-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ele Geçirilenler Şaşırttı

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda;

116 kilo 390 gram metamfetamin,

34 kilo 800,5 gram skunk,

249 sentetik ecza,

10 gram afyon sakızı,

39 kilo 700 gram kimyasal katkı maddesi,

Uyuşturucu üretiminde kullanılan çeşitli aparatlar,

8 hassas terazi,

2 tabanca ve 34 fişek,

Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 200 lira

ele geçirildi.

Şüphelilerin İşlemleri Sürüyor

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'sinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Diğer 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Emniyet ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent genelindeki çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.