Ambalajlı İçeceklerde Denetim Süreci Başladı

Ticaret Bakanlığı, plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesinin ardından bazı ürünlerde görülen fiyat artışları üzerine kapsamlı denetim başlattı.

Denetimlerin, ambalajlı su başta olmak üzere tüm ilgili içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarını kapsadığı açıklandı.

"Maliyeti Aşan Zamlar Kabul Edilmeyecek"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı üretici ve satıcıların depozito uygulamasını gerekçe göstererek maliyet artışının üzerinde fiyat artışına gittiğinin tespit edildiği belirtildi.

Bu nedenle ulusal ve yerel marketler ile sektör temsilcilerinin uyarıldığı ifade edilirken, maliyet artışını aşan zamların haksız fiyat uygulaması kapsamında değerlendirileceği vurgulandı.

İdari Yaptırımlar Uygulanacak

Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi mağdur eden fahiş fiyat artışlarına karşı gerekli idari yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını bildirdi.

Açıklamada, çevre politikalarıyla uyumlu şekilde hem tüketici haklarının hem de adil rekabet ortamının korunmasının öncelikli hedef olduğu kaydedildi.

Tüketicinin Korunması Amaçlanıyor

Bakanlık, geri dönüşüm ve depozito sisteminin çevreye katkı sağlamasının yanı sıra, bu uygulamanın fırsata çevrilmesine izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Denetimlerin önümüzdeki günlerde ülke genelinde aralıksız devam edeceği ve haksız fiyat artışı tespit edilen işletmeler hakkında yasal işlem yapılacağı belirtildi.