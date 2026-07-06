Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 73 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 29 Haziran-5 Temmuz'da asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 2 kilo 625 gram skunk, gümrük kaçağı 30 cep telefonu, 27 bin 245 paket sigara, 891 elektronik sigara likiti, 23 kilogram nargile tütünü, 1916 hırdavat malzemesi, 1283 tekstil malzemesi, 3 bin 376 kozmetik ve süs eşyası ile 669 muhtelif malzeme ele geçirildi, 73 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.